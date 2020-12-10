Подольск, Московская область, , 21:50 — REGNUM Бывшие игроки «Амура» Вячеслав и Владислав Ушенины могут продолжить свою карьеру в составе подольского «Витязя».

«Братья Ушенины могут перейти в «Витязь», но это какая-то ошибка руководство клуба. Надо усиливаться, а это не усиление. Кого они заменят-то? Ну, не знаю. Лучше бы Шумакова забрали, Толчинского», — сообщил и прокомментировал новость журналиста Алексей Шевченко в своем телеграм-канале.

Напомним, что накануне «Амур» разорвал контракты с игроками. Братья выступали за дальневосточный клуб с 2015 года.

Вячеслав Ушенин провел в составе «Амура» 312 матчей и набрал 133 (39+94) очка. Владислав сыграл в 314 матчах и отличился 135 (65+70) очками.