Лозанна, Швейцария, , 21:29 — REGNUM Международный союз конькобежцев на своем официальном портале объявил о решении отменить проведение чемпионата Европы-2021 и Финала Гран-при по фигурному катанию.

«Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19во всем мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников.

Кроме того, Финал Гран-при сезона-2020/21, который был перенесен с первоначально запланированной даты 10−13 декабря в Пекине, теперь окончательно отменен», — написано в заявлении союза.

Чемпионат Европы по фигурному катанию планировалось провести в период с 25 по 31 января в Загребе.