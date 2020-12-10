Балашиха, Московская область, , 20:44 — REGNUM «Авангард» принял на своем льду ЦСКА в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Балашихе и завершилась победой гостей с преимуществом в три шайбы — 4:1.

В составе победителей отличились Никита Сошников, Брендан Лейпсик, Максим Мамин и Максим Соркин. Отметим, что Сошников также отдал голевую передачи и, следовательно, стал лучшим игроком по набранным очкам в этом матче.

Единственную шайбу «Авангарда» забросил американец Рид Буше.

Таким образом, «армейцы» сохранили за собой первую строчку Западной конференции, на их счету 57 очков. «Авангард» — второй на Востоке с 49 баллами.