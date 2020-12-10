Леверкузен, Германия, , 19:58 — REGNUM 10 декабря леверкузенский «Байер» в рамках шестого тура группы C Лиги Европы 2020/21 встретится с пражской «Славией».

Стартовые составы команд:

«Байер»: Ломб, Драгович, Тапсоба, Едвай, Венделл, Амири, Баумгартлингер, Синкгравен, Беллараби, Бэйли, Шик.

«Славия»: Коларж, Зима, Борил, Дорли, Шевчик, Траоре, Масопуст, Лингр, Олайинка, Сима, Муса.

На данный момент «Славия» и «Байер-04», набрав по 12 очков, располагаются на первой и второй строчке соответственно.