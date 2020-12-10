Бразилиа, 10 декабря 2020, 19:09 — REGNUM 10 декабря в рамках первого раунда нижней сетки онлайн-турнира по CS: GO BLAST Premier Fall 2020 Finals бразильская команда FURIA одержала победу над OG со счетом 2:1.
Счет по картам:
Inferno: FURIA 16:9 OG
Mirage: FURIA 13:16 OG
Nuke: FURIA 16:12 OG
25-летний бразильский киберспортсмен Энрике «HEN1» Телеш был признан пользователями портала HLTV (55% голосов) самым ценным игроком встречи. Коэффициент k/d киберспортсмена составил 1,22.
Во втором раунде FURIA встретится с проигравшей командой из пары Vitality — Natus Vincere. OG, заняв последнее место, покинул турнир.