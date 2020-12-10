Москва, , 19:02 — REGNUM 23-летний фланговый нападающий «Монако» и сборной Нигерии Генри Онйекуру, которого transfermarkt оценивает в 6 миллионов евро, может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщают турецкие СМИ.

В прошлом сезоне Онйекуру, выступая за «Галатасарай» на правах аренды, принял участие в 10-ти матчах турецкой Суперлиги, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Летом 2017-го года руководство московского клуба предпринимало попытку подписать нигерийца, когда тот выступал за «Эйпен».