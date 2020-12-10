Москва, , 17:17 — REGNUM Во втором сезоне онлайн-проекта #ИграемДома приняли участие более 26 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают 10 декабря в пресс-службе ФКС России.

Среди победителей и призёров турниров уже разыграно более 900 тысяч рублей. Молодые киберспортсмены соревнуются в популярных дисциплинах: Dota 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks, Tekken 7, Clash Royale и Valorant.

Сообщается, что до конца 2020 года организаторы проекта планируют провести ещё 36 турниров по различным дисциплинам. Для участия в них необходимо иметь подписку на программу «Киберспортсмен ФКС России».