Ростов-на-Дону, , 16:07 — REGNUM Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Ростов» рассудит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Ассистентами судьи назначены Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе, в качестве резервного судьи заявлен Юнус Кошко. Работу системы видеопомощи арбитров (VAR) будет контролировать Виталий Мешков. Ему помогут Игорь Демешко и Николай Иванов.

Напомним, что матч состоится 13 декабря на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Хозяева поля занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на пятой строчке с 29 очками.