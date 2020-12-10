Лондон, , 15:48 — REGNUM Действия российского пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина являются неприемлемыми. Об этом 10 декабря заявили в «Формуле-1».

»Мы решительно поддерживаем команду «Хаас» в её реакции на неприемлемые действия гонщика Никиты Мазепина», — говорится в заявлении «Формулы-1» в Instagram.

В руководстве «королевских гонок» заявили, что этические принципы и культура поведения в спорте имеют первостепенное значение.

Ранее Мазепин опубликовал видео, на котором он сидит в машине и пристаёт к женщине. Позднее Мазепин видео удалил и принёс извинения.

Команда «Хаас», которая 1 декабря подписала с Мазепиным контракт, проводит внутреннее расследование.

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