Эдмонтон, Канада, , 15:38 — REGNUM Пять хоккеистов молодёжной сборной Канады покинули расположение команды перед чемпионатом мира из-за коронавируса. Об этом 10 декабря сообщил телеканал TSN.

Из сборной уехали защитники Мэтью Робертсон, Мейсон Миллман и Дэймон Хант, а также форварды Ридли Грейг и Ксавье Симоно.

«Это не хоккейное решение, а решение о здоровье, основанное на протоколах безопасности. Ужасно жалко этих ребят», — сказал вице-президент Федерации хоккея Канады Скотт Салмонд.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт с 26 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.