Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Знаменитый американский баскетболист Карим Абдул-Джаббар сообщил, что болен раком простаты. Об этом он написал 10 декабря в статье на портале WebMD.

73-летний Абдул-Джаббар написал статью под названием «Жизнь чернокожих имеет значение». В ней он заявил, что высокие и чернокожие люди меньше живут и подвержены более высокому риску сердечных заболеваний и рака.

«Пока что, учитывая эти статистические риски, у меня были диагностированы рак простаты, лейкемия, и я перенёс операцию по шунтированию на сердце», — написал Абдул-Джаббар.

В 2008 году у Абдул-Джаббара диагностировали хронический миелоидный лейкоз, через три года он сообщил, что заболевание находится на минимальном уровне. О раке простаты он рассказал впервые.

Абдул-Джаббар является шестикратным чемпионом НБА. Дважды он признавался самым ценным игроком (MVP) финала НБА, 19 раз принимал участие в матчах всех звёзд (рекорд).

Также Абдул-Джаббар является рекордсменом НБА по количеству набранных очков за карьеру (38 387). После него идут Карл Мэлоун (36 928), Леброн Джеймс (34 241), Коби Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).