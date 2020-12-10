Москва, , 14:36 — REGNUM Петицию с призывом лишить российского гонщика Никиту Мазепина места в «Формуле-1» подписали уже более 25 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Change.org.

Причиной для сбора подписей стало опубликованное Мазепиным видео, на котором он сидит в машине и пристаёт к женщине. Позднее видео было удалено, а гонщик принёс извинения.

Команда «Хаас», которая недавно подписала контракт с Мазепиным, пообещала провести внутреннее расследование.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский пилот «Формулы-1» Мазепин извинился за скандальное видео

Читайте развитие сюжета: «Формула-1» назвала действия Мазепина неприемлемыми