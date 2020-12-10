Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Шведский лыжник Макс Новак дисквалифицирован из-за ставки на собственную гонку. Об этом 10 декабря сообщает Expressen.

Отмечается, что Новак поставил на победу своего соперника, Уильяма Поромяа, в гонке на 15 км классическим стилем в Бруксвалларне. Однако Новак сам выиграл этот заезд.

В интервью Expressen Новак признался, что поставил деньги на победу Поромяа и, таким образом, проиграл ставку. Теперь его дисквалифицировали на месяц — с 9 декабря по 9 января.