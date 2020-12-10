Ньон, Швейцария, , 13:51 — REGNUM Матчи футбольной Лиги Европы 10 декабря будут начинаться с минуты молчания в память о Паоло Росси. Об этом сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как сообщало ИА REGNUM, Росси умер 9 декабря на 65-м году жизни.

Паоло Росси стал чемпионом мира по футболу в 1982 году в составе сборной Италии. Тогда же он был признан лучшим футболистом года и получил «Золотой мяч».

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