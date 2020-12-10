Вулвергемптон, Великобритания, , 13:22 — REGNUM Бывший нападающий «Зенита» Халк может стать игроком английского клуба «Вулверхэмптон». Об этом 10 декабря сообщает Football Insider.

По информации издания, Халк попал в сферу интересов «Вулверхэмптона» после того, как форвард команды Рауль Хименес получил перелом черепа и выбыл из строя на долгий срок.

Теперь английский клуб ищет замену Хименесу, и в качестве одного из вариантов усиления команды рассматривается Халк.

Ранее сообщалось, что Халк объявил об уходе из китайского клуба «Шанхай-СИПГ». Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2020 года.

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