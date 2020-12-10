Москва, , 13:17 — REGNUM Сборная России завершила 2020 год на 39-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 10 декабря сообщается на сайте ФИФА.

Из-за отсутствия международных матчей итоговый годовой рейтинг ФИФА не изменился по сравнению с версией, представленной в ноябре. В активе российской команды 1461 очко.

Третий раз подряд на первом месте завершает год сборная Бельгии (1780 очков). Далее идут команды Франции (1755), Бразилии (1743), Англии (1670) и Португалии (1662).

В 2020 году сборная России заняла второе место в группе Лиги наций и не смогла выйти в высший дивизион турнира.

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