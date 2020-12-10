Мадрид, , 11:55 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан планирует покинуть пост по окончании сезона 2020/21. Об этом 10 декабря сообщает портал Diario Gol.

По информации издания, Зидан недоволен тем, что клуб не выполнил трансферные обещания: специалист планировал, что в команду перейдут Поль Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавинжа.

Отмечается, что Зидану также не нравится обстановка, что именно он оказывается в центре внимания, когда у «Реала» случается серия неудач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Зидан был назначен тренером «Реала» в 2019 году, под его руководством команда стала чемпионом Испании в сезоне 2019/20.

Ранее он тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и трижды подряд выиграл Лигу чемпионов и стал чемпионом Испании.

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