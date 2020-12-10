Манчестер, Великобритания, , 11:48 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» не будет увольнять главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, несмотря на вылет из Лиги чемпионов. Об этом 10 декабря сообщает Daily Mail.

По информации издания, руководителей клуба не смутила неудача команды в Лиге чемпионов, и они по-прежнему поддерживают Сульшера.

Отмечается, что в «Манчестер Юнайтед» не хотят устраивать чехарду тренеров, поэтому намерены сохранить Сульшера.

Как сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» проиграл немецкому «РБ Лейпциг» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:3. Команда заняла третье место в группе и выбыла в Лигу Европы.

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