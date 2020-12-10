Ярославль, , 11:33 — REGNUM В Ярославле началось строительство нового Волейбольного центра. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство Волейбольного центра в Ярославле Страница Дмитрия Миронова в «В контакте»

Подготовительные работы начались на площадке на проспекте Фрунзе. Сейчас строительная техника расчищает площадку для строительства.

«Приступили к подготовительным работам по возведению основного корпуса Волейбольного центра. Уже выполнена геодезия, наладили временное электроснабжение площадки, прокладываем временную подъездную дорогу. По проекту предусмотрено строительство двух зданий — основной корпус центра и корпус для пляжного волейбола. В игровом зале будет находиться главная арена, рассчитанная почти на 6 тысяч зрителей», — написал на своей странице «В контакте» губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Эскиз интерьера Волейбольного центра Страница Дмитрия Миронова в «В контакте»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ведётся за счет внебюджетных средств. Финансируют работы структуры российского бизнесмена Михаила Гуцериева.

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