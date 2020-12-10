Нью-Йорк, США, 10 декабря 2020, 11:11 — REGNUM Самым дорогим клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом 10 декабря сообщает журнал Forbes, опубликовавший соответствующий рейтинг.
Стоимость «Нью-Йорк Рейнджерс» оценивается в $1,65 млрд.
В пятерку самых дорогих клубов НХЛ вошли «Торонто Мэйпл Лифс» ($1,5 млрд), «Монреаль Канадиенс» ($1,34 млрд), «Чикаго Блэкхоукс» ($1,085 млрд) и «Бостон Брюинз» ($1 млрд).
Чемпион НХЛ «Тампа Бэй-Лайтнинг» занимает 21-е место в рейтинге ($470 млн). На последнем, 31-м месте идёт «Аризона Койотс» ($285 млн).
Напомним, в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» выступают российские хоккеисты Артемий Панарин, Павел Бучневич, Александр Георгиев и Игорь Шестёркин.