Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM С предложением назвать стадион «Ростов Арена» в честь легендарного футболиста Виктора Понедельника выступила региональная общественная организация «Федерация футбола». Текст соответствующего обращения к донскому губернатору Василию Голубеву появился на сайте организации.

«В знак увековечивания памяти о нашем великом земляке Исполком Федерации футбола Ростовской области своим единогласным решением ходатайствует перед вами о переименовании крупнейшего стадиона юга России «Ростов Арена» на «Ростов Арена имени Виктора Понедельника», — говорится в письме за подписью председателя донской федерации футбола Николая Сардака.

ИА REGNUM сообщало, что прощание с чемпионом Европы по футболу 1960 года Виктором Понедельником состоится в Москве. Его прах захоронят на его малой родине — в Ростове-на-Дону.

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