Москва, , 10:11 — REGNUM Российские клубы одержали всего одну победу в 18 матчах группового этапа Лиги чемпионов. 8−9 декабря прошли заключительные матчи этой стадии турнира.

Единственная победа на счету «Краснодара», который обыграл «Ренн» со счётом 1:0 в пятом туре. В результате «Краснодар» занял третье место в своей группе, набрав 5 очков, и вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Зенит» и «Локомотив» не одержали ни одной победы. «Железнодорожники» три раза сыграли вничью и потерпели три поражения. У «Зенита» пять поражений и одна ничья.

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