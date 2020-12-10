Чебоксары, , 10:36 — REGNUM В столице Чувашии на базе республиканской спортивной школы олимпийского резерва №7 имени В. Ярды открыли специализированный зал тяжелой атлетики. На торжественную церемонию открытия, приуроченной к 25-летию образования федерации тяжелой атлетики Чувашии, пригласили главу федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова, главу республиканской федерации Геннадия Иванова, министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова и других почетных гостей.

Новый спортзал расположен на цокольном этаже здания спортшколы. Помещение состоит из двух залов. В первом предусмотрены занятия по общей физической подготовке атлетов, второй оборудовали восьмью стационарными тренировочными помостами. Обустройство специализированного зала и закупка оборудования были произведены за счет средств республиканской федерации. Комплекты штанги приобретались за федеральные средства, а также получены в дар от федерации тяжелой атлетики России. В новых условиях будут заниматься как юные спортсмены, так и титулованные тяжелоатлеты Чувашии.

В настоящее время в республике тяжелой атлетикой занимаются более 500 человек. Десять спортсменов из Чувашии входят в состав сборной России по данному виду спорта. На церемонии открытия зала провели вручение дипломов и наград отличившимся по итогам 2019 года спортсменам.

ИА REGNUM ранее сообщало, тяжелоатлет Татьяна Каширина, являющаяся многократной чемпионкой мира и Европы, стала победительницей чемпионата России в Грозном. По сумме двух попыток Каширина, которая выступает в весовой категории более 87 кг, набрала результат 305 кг, взяв в рывке вес 135 кг и в толчке — 170 кг.

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