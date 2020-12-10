Ньон, Швейцария, , 09:47 — REGNUM Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов. 8 и 9 декабря прошли матчи шестого тура группового этапа турнира.

В весенней части турнира сыграют «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья» (Испания), «Бавария», «Боруссия» М, «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг» (Германия), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» (Англия), «Аталанта», «Лацио», «Ювентус» (Италия), ПСЖ (Франция), «Порту» (Португалия).

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов выступали три российских клуба. «Зенит» и «Локомотив» выбыли из еврокубков, заняв последние места в своих группах. «Краснодар» занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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