Ливерпуль, Великобритания, , 09:12 — REGNUM «Ливерпуль» сыграл вничью с датским «Мидтьюлланном» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 62-й минуте защитник «Мидтьюлланна» Александр Шольц реализовал пенальти.

По итогам группового этапа «Ливерпуль» занял первое место, набрав 13 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Мидтьюлланн» с двумя очками занял четвёртое место и выбыл из еврокубков.

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