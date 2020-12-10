Пирей, Греция, , 09:07 — REGNUM Португальский «Порту» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Порту» голы забили полузащитники Отавио (10), реализовавший пенальти, и Андрес Урибе (77).

По итогам группового этапа «Порту» занял второе место, набрав 13 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» с тремя очками занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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