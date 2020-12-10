Манчестер, Великобритания, , 09:03 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Марселем» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Манчестер Сити» голы забили Ферран Торрес и Серхио Агуэро. Кроме того, автогол на счету защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса.

По итогам группового этапа «Манчестер Сити» занял первое место, набрав 16 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Марсель» с тремя очками занял четвёртое место и выбыл из еврокубков.

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