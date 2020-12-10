Мадрид, , 08:55 — REGNUM Мадридский «Реал» одержал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Реала» дубль оформил нападающий Карим Бензема (9, 31).

По итогам группового этапа «Реал» занял первое место, набрав 10 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Боруссия» с восемью очками заняла второе место и тоже продолжит выступление в турнире.

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