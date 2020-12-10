Зальцбург, Австрия, , 08:51 — REGNUM Мадридский «Атлетико» одержал победу над австрийским «Ред Булл Зальцбург» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Атлетико» голы забили защитник Марио Эрмосо (39) и полузащитник Янни Карраско (86).

По итогам группового этапа «Атлетико» занял второе место, набрав девять очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Ред Булл Зальцбург» с четырьмя очками занял третье место и вышел в плей-офф Лиги Европы.

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