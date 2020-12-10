Мюнхен, Германия, , 08:32 — REGNUM Московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 0:2.

В составе «Баварии» голы забили защитник Никлас Зюле (63) и нападающий Эрик Шупо-Мотинг (80).

По итогам группового этапа «Локомотив» занял четвёртое место, набрав три очка, и выбыл из еврокубков. «Бавария» с 16 очками заняла первое место и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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