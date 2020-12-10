Париж, , 08:26 — REGNUM Французский ПСЖ одержал победу над турецким «Стамбул Башакшехир» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе ПСЖ хет-трик оформил Неймар. Кроме того, дубль на счету Килиана Мбаппе. У «Башакшехира» отличился полузащитник Мехмет Топал.

По итогам группового этапа ПСЖ занял первое место, набрав 12 очков, и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. «Башакшехир» с тремя очками занял четвёртое место.

Напомним, матч ПСЖ — «Башакшехир» был прерван 8 декабря из-за расистского скандала.

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