Милан, Италия, , 08:10 — REGNUM В Италии на 65-м году жизни скончался бывший футболист национальной сборной Паоло Росси. Об этом 10 декабря сообщает газета La Gazzetta dello Sport.

Росси стал чемпионом мира и национальным героем в 1982 году, когда его мячи в ворота команд Бразилии, Польши и Германии помогли сборной Италии третий раз завоевать высший мировой титул. Он был признан лучшим бомбардиром чемпионата и в том же году был удостоен «Золотого мяча» как лучший футболист Европы.

В составе сборной Италии Росси провёл 48 матчей и забил 20 голов. А за всю спортивную карьеру — 340 матчей, в которых забил 134 гола. Он был игроком итальянских клубов «Ювентус», «Комо», «Виченца», «Милан» и «Верона».

После карьеры футболиста Паоло Росси долгое время работал обозревателем Mediaset и Rai. У него остались жена Федерика и трое детей.