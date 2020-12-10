Токио, , 04:22 — REGNUM Гражданство Японии получил обладающий высшим рангом борца сумо монгольский ёкодзуна Какурю. Об этом 10 декабря сообщает агентство Kyodo.

По информации агентства, 35-летний борец, настоящее имя которого Мангалжалавын Ананд, намерен после завершения спортивной карьеры стать наставником сумоистов, что было бы невозможно без японского гражданства. Теперь Какурю сможет не только тренировать молодых атлетов, но и в дальнейшем возглавить основную ячейку в организационной структуре профессиональных борцов сумо — хэя.

Напомним, что в настоящее время званием ёкодзуны — борца высшего ранга — обладают только два сумоиста, являющихся уроженцами Монголии — Хакухо и Какурю. Хакухо получил гражданство Японии осенью 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии федерация борцов сумо проведёт вторые подряд состязания без участия ёкодзун из-за полученных ими летом травм.

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