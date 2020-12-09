Амстердам, , 23:47 — REGNUM Амстердамский «Аякс» принял на своем поле итальянскую «Аталанту» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Йохан Кройфф Арена» и завершилась с минимальным разрывом в счете в пользу «Аталанты» — 1:0.

Единственный мяч на 85-й минуте забил колумбийский форвард «Аталанты» Луис Муриэль.

Отметим, что команде из Бергамо было достаточно даже ничьей для того чтобы выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов. В этом раунде «Аталанта» будет принимать участие во второй раз подряд, учитывая, что выступает в турнире лишь второй год.

«Аталанта» набрала 11 очков и стала второй командой в группе. Первый — «Ливерпуль». «Аякс» продолжит евросезон в Лиге Европы, отобравшись туда с третьего места.