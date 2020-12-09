Париж, , 23:41 — REGNUM Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи сообщил, что клуб начал работу над подписанием новых соглашений с лидерами команды.

«Мы начали переговоры с Мбаппе и Неймаром по контрактам. Хотим сохранить их. Я уверен в успехе, потому что они хотят остаться в «ПСЖ», — приводит слова президента клуба журналист Мохамед Бухафси.

Напомним, что действующие соглашения между сторонами подписаны до лета 2022 года.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе мадридского «Реала» к Мбаппе. Также активно обсуждались слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону».