Париж, , 23:25 — REGNUM Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар высказался после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбулом», а также рассказал о своем положении в клубе. Встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу «парижан», Неймар отличился хет-триком.

«Я очень счастлив в Париже, в этом клубе, с моими партнерами по команде. Мысль об уходе мне в голову не приходила.

Нужно все обсудить с руководством, у нас хорошие отношения. Я счастлив здесь, посмотрим, что случится в будущем», — приводит слова бразильца RMC.

Действующее соглашение между форвардом и «ПСЖ» рассчитано до июня 2022 года. В этом сезоне он провел 6 матчей в чемпионате Франции и набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».