Барселона, Испания, , 22:55 — REGNUM Согласно информации журналиста Сике Родригеса, каталонская «Барселона» не сможет вернуть в свой состав защитника Жан-Клера Тодибо из «Бенфики».

«Барселоне» требуется усиление линии защиты, но сделать это за счет французского футболиста не получится. Согласно условиям сделки между каталонским клубом и «Бенфикой», «сине-гранатовые» не имеют возможности отозвать футболиста из аренды в течение сезона.

Напомним, что Тодибо перешел в «Бенфику» на правах двухгодичной аренды. Сумма сделки составила 2 миллиона евро, в соглашении также есть пункт о выкупе прав на француза за 20 миллионов.