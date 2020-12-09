Казань, , 22:35 — REGNUM Казанский «Ак Барс» принял на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом — 3:0.

Таким образом, казанский клуб смог прервать пятиматчевую победную серию «Металлургу». Тем временем «Ак Барс» одержал пять побед в последних шести матчах.

На данный момент казанцы лидируют в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 36 матчах. «Магнитка», проведя аналогичное количество игр, набрала 46 баллов и идет третьей в конференции.