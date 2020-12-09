Москва, , 22:16 — REGNUM Московский «Спартак» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Спартака» шайбы забросили защитник Яков Рылов и нападающие Максим Цыплаков, оформивший дубль, и Йори Лехтеря.

У «Нефтехимика» точными бросками отметились защитники Отсо Ранкатари и Алексей Волгин.

На сегодняшний день «Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 38 очков после 34 матчей. «Нефтехимик» идёт на 22-м месте, на его счету 20 очков после 34 игр.

Читайте также: «Ак Барс» разгромил «Металлург» в матче КХЛ