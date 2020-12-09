Казань, , 22:08 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили нападающие Найджел Доус, Стефан да Коста и Станислав Галиев.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 54 очка после 36 матчей. «Металлург» идёт на шестом месте, на его счету 46 очков после 36 игр.

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