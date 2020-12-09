Копенгаген, , 21:52 — REGNUM Датский «Мидтьюлланн» принимает на своем поле «Ливерпуль» в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На данный момент английский клуб лидирует в счете, опережая соперника в первом тайме на один гол — 1:0.

Счет встречи на 55-й секунде открыл форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Таким образом, египтянин забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в истории Лиги чемпионов.

Также этот гол стал для Салаха 22-м в составе «красных», забитым в Лиге чемпионов. Он опередил по этому показателю Стивена Джерарда, став лучшим снайпером команды в рамках этого турнира.