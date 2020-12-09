Бергамо, Италия, , 21:43 — REGNUM «Аталанта» может уволить главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом 9 декабря сообщает SportMediaSet.

Причиной возможного увольнения Гасперини может стать его конфликт с капитаном команды Алехандро Гомесом.

В матче пятого тура Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном», который прошёл 1 декабря, Гомес не согласился с установкой тренера и был заменен в перерыве.

Из-за этого произошел конфликт. При этом часть игроков команды поддержали Гомеса.

Отмечается, что пока конфликт временно угас в связи с тем, что «Аталанте» нужно выйти в плей-офф Лиги чемпионов.