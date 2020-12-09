Сан-Паулу, Бразилия, , 21:36 — REGNUM Нападающий итальянской «Фиорентины» Педро Абреу продолжит выступать в Бразилии. Игрок, который на правах аренды выступает за «Фламенго», был официально выкуплен у итальянского клуба, информирует пресс-служба «Фиорентины».

Сообщается, что сумма перехода составила 14 миллионов евро. Абреу в ближайшее время подпишет контракт на пять лет.

В текущем сезоне Абреу забил 10 голов в составе «Фламенго» за 19 матчей бразильской лиги. Он является лучшим бомбардиром команды.