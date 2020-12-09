Нью-Йорк, США, 9 декабря 2020, 20:57 — REGNUM Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги.
Согласно данным на официальном портале источника, первое место в этом списке занял «Нью-Йорк Рейнджерс». Цена клуба из «оригинальной шестёрки» оценивается в 1,65 миллиарда долларов.
Вторым в рейтинг стал «Торонто Мейпл Лифс», стоимость канадской команды составляет 1,5 миллиарда. Также в пятерку попали «Монреаль» (1,34 миллиарда), «Чикаго» (1,085 миллиарда) и «Бостон» (1 миллиард).
Полный рейтинг самых дорогих клубов лиги:
1. «Рейнджерс» — 1,65 миллиарда долларов
2. «Торонто" — 1,5
3. «Монреаль" — 1,34
4. «Чикаго" — 1,085
5. «Бостон" — 1
6. «Лос-Анджелес» — 825 миллионов
7. «Филадельфия" — 800
8. «Детройт" — 775
9. «Вашингтон" — 750
10. «Ванкувер» — 725
11. «Питтсбург" — 650
12. «Даллас» — 575
13. «Вегас» — 570
14. «Эдмонтон» — 550
15. «Нью-Джерси" — 530
16. «Айлендерс» — 520
17. «Сан-Хосе" — 515
18. «Сент-Луис" — 510
19. «Миннесота» — 550
20. «Калгари» — 480
21. «Тампа-Бэй" — 470
22. «Колорадо" — 465
23. «Анахайм» — 460
24. «Каролина» — 440
25. «Нэшвилл» — 435
26. «Оттава» — 430
27. «Виннипег» — 405
28. «Баффало» — 385
29. «Коламбус» — 310
30. «Флорида» — 295
31. «Аризона» — 285