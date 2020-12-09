Нью-Йорк, США, , 20:57 — REGNUM Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги.

Согласно данным на официальном портале источника, первое место в этом списке занял «Нью-Йорк Рейнджерс». Цена клуба из «оригинальной шестёрки» оценивается в 1,65 миллиарда долларов.

Вторым в рейтинг стал «Торонто Мейпл Лифс», стоимость канадской команды составляет 1,5 миллиарда. Также в пятерку попали «Монреаль» (1,34 миллиарда), «Чикаго» (1,085 миллиарда) и «Бостон» (1 миллиард).

Полный рейтинг самых дорогих клубов лиги:

1. «Рейнджерс» — 1,65 миллиарда долларов

2. «Торонто" — 1,5

3. «Монреаль" — 1,34

4. «Чикаго" — 1,085

5. «Бостон" — 1

6. «Лос-Анджелес» — 825 миллионов

7. «Филадельфия" — 800

8. «Детройт" — 775

9. «Вашингтон" — 750

10. «Ванкувер» — 725

11. «Питтсбург" — 650

12. «Даллас» — 575

13. «Вегас» — 570

14. «Эдмонтон» — 550

15. «Нью-Джерси" — 530

16. «Айлендерс» — 520

17. «Сан-Хосе" — 515

18. «Сент-Луис" — 510

19. «Миннесота» — 550

20. «Калгари» — 480

21. «Тампа-Бэй" — 470

22. «Колорадо" — 465

23. «Анахайм» — 460

24. «Каролина» — 440

25. «Нэшвилл» — 435

26. «Оттава» — 430

27. «Виннипег» — 405

28. «Баффало» — 385

29. «Коламбус» — 310

30. «Флорида» — 295

31. «Аризона» — 285