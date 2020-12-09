Копенгаген, , 19:50 — REGNUM 9 декабря в Хернинге (Дания) на стадионе «МСХ Арена» будет разыгран матч шестого тура Лиги чемпионов 2020/21 между «Мидтьюлланном» и «Ливерпулем».

Бригада арбитров: Франсуа Летексье | Мехди Рахмуни | Сириль Грингор.

Стартовые составы команд:

«Мидтьюлланн»: Хансен, Клоос, Шольц, Святченко, Мабил, да Силва, Феррейра, Дрейер, Ониика, Каюсте, Каба.

«Ливерпуль»: Келлехэр, Цимикас, Уильямс, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Кларксон, Салах, Минамино, Ориги, Жота.