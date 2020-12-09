Амстердам, , 19:45 — REGNUM 9 декабря в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена» состоится матч заключительного шестого тура группы D Лиги Чемпионов 2020/21 между «Аяксом» и «Аталантой». На матче будет работать испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде.

Стартовые составы команд:

«Аякс»: Онана, Шуурс, Мазрауи, Мартинес, Тальяфико, Уоллес, Классен, Тадич, Лабьяд, Броббей, Энтони.

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Госенс, Фройлер, де Рон, Пессина, Гомес, Сапата.

На данный момент «Аталанта» с восемью очками идет на второй строчке. «Аякс» с семью баллами расположился позицией ниже.