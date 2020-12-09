Барселона, Испания, , 16:25 — REGNUM 23-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной сборной Нидерландов Френки де Йонг попал в сферу трансферных интересов мюнхенской «Баварии», сообщается на портале transfermarkt. Соглашение нидерландца с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2026-го года. Transfermarkt оценивает полузащитника в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне де Йонг принял участие в 15-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

Летом 2019-го года хавбэк перешел в «Барселону» из «Аякса» за 75 миллионов евро.