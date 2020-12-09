Белово, Кемеровская область, , 15:40 — REGNUM В Белово в 2021 году состоится чемпионат России по триатлону. Вместе с кузбасским городом в финале за право стать столицей соревнований боролся Альметьевск из Татарстана. В итоге пять из семи членов президиума Федерации триатлона России проголосовали за Белово. Решение утверждено Олимпийским комитетом страны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для Кузбасса это очень амбициозный и важный проект. Победители этого чемпионата будут представлять Россию на летней Олимпиаде в Токио, поэтому в Белово приедут сильнейшие спортсмены страны, — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв. — Регион должен быть подготовлен к встрече участников и гостей соревнований. Инфраструктура аэропортов и вокзалов, дороги, отели — с нашей стороны всё должно быть на высшем уровне».

Чемпионат России будет проходить со 2 по 5 июля 2021 года. Участие в нем должны принять около тысячи спортсменов из разных регионов страны.

По словам главы города Алексея Курносова, на берегу Беловского водохранилища уже есть необходимая для триатлона инфраструктура.