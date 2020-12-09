Бухарест, , 15:03 — REGNUM Министр спорта Румынии Ионут-Мариан Строе осудил поведение футбольного технического рефери Себастьяна Колтеску, который 8 декабря оскорбил второго тренера «Истанбул Башакшехир» в Лиге чемпионов на расовой почве. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Я приношу извинения от имени всего румынского спорта. Я решительно осуждаю любые высказывания, которые могут быть истолкованы как расистские, ксенофобские или дискриминационные», — сказал Строе.

Скандал произошел во время футбольного матча между французским «ПСЖ» и турецким «Истанбул Башакшехир», который проходил в Париже. Несколько футболистов услышали, как технический судья матча Колтеску попросил главного судью удалить с поля одного из тренеров турецкой команды за нарушение дисциплины игры — им оказался тренер камерунского происхождения Пьер Вебо.

«Дай этому … красную карточку, потому что он нарушает правила поведения для тренеров», — сказал рефери главному судье Овидиу Хатегану.

Футболисты и тренеры, услышал оскорбительное слово, когда судьи совещались по поводу наказания для тренера, возмутились, после чего обе команды спустились в раздевалку и отказались играть дальше. Матч, спустя 15 минут после начала, был прерван.

Переигровка состоится 9 декабря в 21:00 по московскому времени.