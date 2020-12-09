Москва, , 14:29 — REGNUM Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин извинился за публикацию видео в Instagram с его участием. Своё заявление он опубликовал 9 декабря в Twitter.

«Я бы хотел извиниться за мои недавние действия: за неподобающее поведение и тот факт, что оно вылилось в соцсети. Я очень сожалею о поступке, что я совершил, и о том уроне, что причинил репутации «Хаас», — написал Мазепин.

Он пообещал извлечь урок из этой ситуации.

Ранее Мазепин опубликовал видео, на котором он сидит в машине и пристаёт к женщине. Позднее видео было удалено. Команда «Хаас» проводит внутреннее расследование.